Incidente questa mattina, attorno alle 11,30, sulla ss 125 var, in direzione Cagliari.

Nel sinistro è rimasto coinvolto un pensionato di 63 anni residente a Muravera, che per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto, una Ford Ka, impattando contro la banchina in cemento del proprio senso di marcia. Il veicolo si è ribaltato sulla carreggiata per poi riposizionarsi con i pneumatici sull’asfalto.

Sul posto le pattuglie dell’aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Vito e della Stazione di Muravera, con l’ausilio dell’elisoccorso del 118.

Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, il pensionato è stato trasportato in codice rosso mediante ambulanza all’opedale Brotzu di Cagliari. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano essere critiche.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di San Vito, che ora stanno indagando per determinare le cause esatte dell’incidente.

L’intervento rapido e coordinato delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza ha permesso di soccorrere prontamente il malcapitato, garantendo nel contempo la sicurezza degli altri utenti della strada.

