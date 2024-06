Un vastissimo archivio di file, con contenuti pedopornografici, messi in vendita e acquistati attraverso una nota piattaforma di messaggistica. È quanto trovato durante un’indagine della Polizia postale, che ha portato all’arresto di un 46enne residente nella provincia di Sassari.

In carcere è finito anche un 27enne della provincia di Frosinone, oltre a 13 i decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Bari a carico di altrettanti indagati nelle province di Barletta-Andria-Trani, Caserta, Como, Cuneo, Frosinone, Palermo, Reggio Emilia, Roma, Sassari, appunto, e Viterbo.

In seguito all’attività, condotta nel dettaglio dal centro operativo per la sicurezza cibernetica-Polizia postale e delle comunicazioni Puglia con il coordinamento del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica, son stati posti sotto sequestro di numerosi dispositivi informatici che verranno analizzati in seguito.

