Quello di Carbonia è il Comune della Sardegna che è cresciuto di più in termini di presenze turistiche nel 2023 con un incremento del 72% rispetto al 2022.

Un risultato straordinario certificato dall’Osservatorio Turismo 2023. “Si tratta di un successo che ci riempie di orgoglio e ci fa davvero piacere perché premia la nostra politica orientata alla valorizzazione a tutto tondo del sistema museale e turistico-ricettivo della città, accompagnata dall’organizzazione di numerose iniziative culturali e di spettacolo che hanno consentito a Carbonia di fare un balzo in avanti importante, con l’auspicio che questo sia soltanto il primo passo, foriero di un’ulteriore e costante crescita futura”, ha dichiarato il sindaco Pietro Morittu.

Anche l’assessore al Turismo Michele Stivaletta “esprime la sua soddisfazione per un dato confortante, che ci spinge a lavorare ancora di più. L’interazione e il lavoro costante iniziano a dare i primi risultati. Lo sviluppo del settore turistico deve orientare le nostre scelte politiche future promuovendo nel contempo l’artigianato, il commercio, le attività produttive e le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio”, ha chiosato l’assessore.

Per quanto riguarda gli altri Comuni presenti in classifica, al secondo posto si trova Tertenia con un incremento del 55,42% mentre al terzo Tempio Pausania con un aumento del 46,26%. Seguono Nuoro in quarta posizione (+35,23%) e Arborea (+29,10%).

A metà classifica, tra i centri con oltre 15mila abitanti, si trovano: Alghero in 11esima posizione con un incremento del 22,54%; Iglesias è 13esima con un +21,36%, seguita da Capoterra con un +21,19% e subito dopo Sassari che registra un +18,76%.

In fondo alla classifica, in 19esima posizione c’è Oristano con un +12,58%, seguita da Teulada con un incremento di appena l’11,62% e Palau con un +11,37%. Ma a registrare i numeri peggiori per l’anno appena trascorso è Cagliari, che si piazza all’ultimo posto con un incremento del 10,94%, molto poco per essere il capoluogo della Regione nonché centro nevralgico per gli scali nazionali e internazionali con maggiore frequenza nell’Isola.

