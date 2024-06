Il generale Roberto Vannacci è il re delle preferenze a Oristano. Come riportato da YouTrend, l’esponente leghista alle ultime Europee ha fatto registrare il 63% dei voti raccolti alle urne, risultato record per lui in Italia.

Tra i dati più curiosi a livello nazionale anche la maglia nera di Nuoro per l’affluenza. Solo il 29,8% degli aventi diritto si sono presentati nella cabina elettorale. Tra loro anche la presidente della Regione Alessandra Todde.

