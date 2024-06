Una lettera alla presidente della Regione Alessandra Todde per chiedere una legge sul divieto di tenere i cani legati a catena. A chiederlo è la coalizione #Liberidallecatene, composta da Green Impact, Fondazione Cave Canem e Animal Law Italia, che denuncia come la Sardegna sia una delle tre Regioni italiane, insieme a Sicilia e Liguria, a non aver alcuna norma sulla questione.

“Con l’arrivo del caldo e l’aumento del pericolo incendi, i cani legati corrono il rischio di morire tra atroci sofferenze per il fuoco o la calura estrema” scrivono gli animalisti. La lettera oltre ad essere stata inviata ai presidenti delle tre Regioni, è stata spedita anche ai Presidenti di Val d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Bolzano, Molise, Basilicata, Calabria, che hanno sì una normativa ma totalmente inefficace.

