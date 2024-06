È stata varata al porticciolo di Marina Piccola a Cagliari, Mariposa, la barca di classe Moth realizzata dall’UniCa Sailing Team.

Parteciperà l’ultima settimana di giugno a Malcesine, sul lago di Garda, alle gare SuMoth Challenge, competizione internazionale riservata a prototipi realizzati dagli studenti degli atenei di tutta Europa.

Madrina la campionessa di atletica leggera Dalia Kaddari.

Presenti alla cerimonia, oltre agli studenti dell’UniCa Sailing Team, il rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola, l’ingegnere e ricercatore del Dicar e coordinatore del team, Flavio Stochino, e lo skipper della barca Gabriele de Marco.

“Questi ragazzi e ragazze sono gli alfieri del nostro ateneo, perché porteranno il nome dell’Università in giro per l’Italia. Il varo cade in un anno particolarmente importante per l’ateneo, con l’attivazione, per la prima volta nella storia, del corso di ingegneria navale a Olbia il prossimo ottobre. Il migliore augurio quindi a Mariposa, è che sarà spinta dal vento, dall’ingegneria e da tutti noi che saremo lì a tifare per voi” ha commentato il rettore Mola.

