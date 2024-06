Tragedia nel carcere di Bancali, a Sassari. Un detenuto di 45 anni, si è tolto la vita in una cella del penitenziario.

“Un detenuto ricoverato presso il Servizio di assistenza intensificato che assicura assistenza sanitaria a detenuti si è impiccato. Il tutto è successo alle ore 15. 30, l’uomo aveva 45 anni ed era italiano” spiegano dal sindacato Sappe.

Dalla direzione regionale del sindacato evidenziano che “episodi simili, in un certo modo, portano con sé il fallimento del sistema penitenziario, talvolta incapace di intercettare il disagio dei più fragili che vedono nell’estremo gesto l’unica via d’uscita. Siamo costernati ed affranti: un detenuto che si toglie la vita in carcere è una sconfitta per lo Stato e per tutti noi che lavoriamo in prima linea”.

