Un incidente tanto assurdo quanto pericoloso. A Miami, negli Stati Uniti, dei cavi dell’alta tensione si sono staccati da un traliccio cadendo nel giardino di un emigrato sardo, Andrea Senis, 38enne originario di San Gavino. A farne le spese i suoi due cani Max e Vasco, un pastore tedesco e un rottweiler folgorati dall’elettricità.

“Sono vivo per miracolo, i miei cani mi hanno salvato la vita” ha raccontato l’uomo che non si era accorto della caduta dei cavi dopo un forte temporale. Sarebbe potuto accadere a lui se i due amici a quattro zampe non fossero usciti prima in giardino. Senis ha presentato denuncia contro la società di gestione della rete elettrica e ora indaga la Polizia di Miami.

