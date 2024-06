La scorsa notte, i carabinieri del Radiomobile di Iglesias sono intervenuti a Domusnovas in seguito alla chiamata del proprietario di un locale, che segnalava la presenza di un uomo di 58 anni, in evidente stato di ebbrezza alcolica, che stava disturbando e minacciando gli avventori.

Sul posto, i militari hanno preso contatti con il proprietario del locale per raccogliere dettagli sulla situazione e hanno scoperto che l’uomo, disoccupato e già conosciuto alle forze dell’ordine, si era appena allontanato appena dopo la richiesta di intervento minacciando di tornare armato.

Pochi istanti dopo l’uomo ha mantenuto la parola data e si è presentato davanti al locale armato con due coltelli di grandi dimensioni. Appena accortosi della presenza dei carabinieri, ha tentato di nascondere i coltelli lanciandoli rumorosamente sotto una macchina posteggiata. Bloccato immediatamente dai militari, l’uomo ha inizialmente opposto resistenza passiva per poi passare agli spintoni, rendendo necessario il suo trasporto in caserma per proseguire gli accertamenti.

Giunto “in centrale” il suo atteggiamento ostile non è cambiato, tanto che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi e strumenti atti ad offendere. Dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza, l’uomo sta ora affrontando il giudizio direttissimo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it