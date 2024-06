Dopo un combattimento durato più di due ore, un pescatore sportivo amatoriale – Mattia Giovannini – è riuscito ad issare a Santa Teresa di Gallura un esemplare di tonno di 220 kg e dalla lunghezza di due metri e mezzo.

Romagnolo ma trapiantato da 20 anni in Sardegna, Giovannini stava garantendo una bella esperienza in barca ad un padre col figlio. Ecco il suo racconto all’Ansa.

“Stavamo facendo pesca a traino con esche vive, quando per tre volte questo tonno ci ha sbobinato il mulinello. Abbiamo dovuto combattere un po’ per riuscire a prenderlo. Avevo intuito che si trattava di un grosso esemplare, ma mai avrei pensato che potesse avere queste dimensioni. Sono quasi sicuro si tratti di uno tra i tonni rossi più grandi mai pescati in queste acque“.

Con la sua associazione sportiva, Giovannini porta turisti ed appassionati a vivere l’emozione di una battuta di pesca, nel rispetto però del mare e del suo ecosistema.

