Si chiama “Valigie Rosa“, il progetto di solidarietà del club Inner Wheel Sassari Centro (IWSC) che mira a fornire supporto immediato e dignità alle donne vittime di violenza.

L’iniziativa si inserisce nel contesto del Codice Rosa, un pdta – percorso diagnostico terapeutico assistenziale – dell’Aou di Sassari che coinvolge diverse strutture aziendali e che garantisce un percorso prioritario per le vittime di violenza, fisica, sessuale, psicologica.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nei locali della direzione generale dell’Aou di Sassari.

Le “Valigie Rosa” sono kit di emergenza contenenti beni di prima necessità come indumenti e prodotti per l’igiene personale, pensati per quelle donne che, vittime di violenza, arrivano in pronto soccorso senza alcun effetto personale e che, in considerazione della loro situazione, non possono fare rientro a casa.

Da qui l’importanza di non lasciare sole le donne in questi momenti difficili: “Il nostro obiettivo – afferma Rosa Foddai, presidente del club Inner Wheel Sassari Centro – è duplice: fornire un aiuto immediato e sensibilizzare la comunità sulla gravità della violenza contro le donne, un fenomeno che non deve essere sottovalutato o ignorato”.

Grazie alla generosità dimostrata durante una serata di beneficenza e alle donazioni successive, il club è riuscito a realizzare 40 valigie, offrendo un primo gesto concreto di cura e attenzione.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it