Non poteva stare a Portoscuso, ma passeggiava tranquillamente in barba alla decisione del Giudice. Arrestato un uomo di 46 anni che solo due giorni fa aveva ricevuto dai Carabinieri un’ordinanza di divieto di dimora nel comune.

Il provvedimento nasceva a seguito della denuncia presentata a maggio dalla madre dell’uomo, che aveva messo in luce una situazione di gravi vessazioni e minacce finalizzate all’ottenimento di denaro. Questi comportamenti avevano causato alla donna un perdurante stato d’ansia e timore per la propria incolumità.

A distanza di soli due giorni dalla notifica del provvedimento cautelare imposto dall’Autorità Giudiziaria, i Carabinieri hanno trovato il 46enne a passeggiare proprio nel comune dove aveva il divieto di dimora. L’uomo è stato immediatamente arrestato per violazione della misura cautelare e ha passato la notte nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che si sta svolgendo in queste ore.

