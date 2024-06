“Per Nicola sono dispiaciuto, ci sarebbe da fargli una statua e virtualmente gliela faremo come è stata fatta per altri. Ha fatto un’impresa ed ovviamente se lui ha preferito altri lidi vuol dire che non ci ha visto come la miglior opzione per la sua carriera”. Con queste parole il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha scaricato definitivamente Davide Nicola, ormai solo da ufficializzare come nuovo tecnico del Cagliari.

L’annuncio è atteso a ore, con i toscani che hanno gia scelto Roberto D’Aversa per la successione mentre i sardi sono in attesa di sistemare le ultime faccende burocratiche legate alla clausola di rescissione dell’allenatore specialista nelle salvezze.

Intanto si scalda il mercato per Alberto Dossena. Secondo Sky Sport, il Como ha intensificato i contatti ed è pronto ad avanzare un’offerta concreta. I lariani hanno superato la concorrenza del Bologna, che resta alla finestra.

