Paura intorno alle 14.30 per una coppia di anziani all’interno di un’abitazione che ha improvvisamente preso fuoco. L’incendio nella casa di un uomo di 77 anni e sua moglie di 69 anni è divampato accidentalmente, distruggendo completamente l’appartamento. Fortunatamente, non ci sono stati feriti in quanto i coniugi sono riusciti a uscire in tempo dall’abitazione.

I Vigili del Fuoco sono ancora sul posto, impegnati nell’operazione di spegnimento. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i militari del Norm di Quartu Sant’Elena e della Stazione di Maracalagonis, che stanno collaborando con i Vigili del Fuoco per garantire la sicurezza dell’area.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it