L’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu ha firmato nella giornata di ieri il decreto che dispone l’avvio dei saldi estivi.

Caccia ai super sconti a partire dal 6 luglio.

Il provvedimento è arrivato dopo una lunga fase di concertazione in sede di Conferenza delle Regioni, al fine di trovare una data unica ed evitare quindi i trasferimenti in altri territori per gli acquisti.

L’assessore ha anche incontrato i rappresentanti delle associazioni del commercio, dei consumatori e dei Comuni sardi. In questa occasione è stato discusso lo slittamento dei ribassi invernali, quantomeno a dopo la festività dell’Epifania.

Il rappresentante del Consorzio regionale dei CCN (Centri Commerciali Naturali) ha chiesto che i comuni, in concomitanza con l’avvio della stagione dei saldi, possano prevedere iniziative di animazione nei centri storici.

