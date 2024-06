Un ex agente di polizia penitenziaria, oggi in pensione, è stato condannato a tre anni di reclusione dal Tribunale di Oristano per favoreggiamento della prostituzione.

Secondo quanto attestato dai giudici, l’uomo aveva alcuni appartamenti a Oristano che erano stati trasformati in case d’appuntamenti con la presenza di diverse prostitute. E sembra fosse consapevole di cosa accadesse quotidianamente.

Il legale dell’ex agente, l’avvocato Roberto Delitala, ha annunciato ricorso in appello.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it