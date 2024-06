Tre grossi incendi sono avvenuti nel giro di due giorni a Guasila. Le fiamme si sono propagate nella notte fino a Guamaggiore. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse e diverse le squadre a terra al lavoro. Compreso l’intervento di un canadair.

Sul susseguirsi di incendi è intervenuta la sindaca Paola Casula, con un post sui suoi canali social.

“Il fuoco aggredisce ancora le campagne di Guasila. Tre incendi nel giro di due giorni, a rischio colture e bestiame, ettari di terreno distrutti. Quest’anno abbiamo anche organizzato diversi momenti di prevenzione e di sensibilizzazione sul tema. Questi gravi episodi ci dicono che la battaglia per la salvaguardia dei nostri territori non è ancora terminata. Ma anzi chiama ancora tanta forza e determinazione. Ci tengo a ringraziare il Corpo Forestale e la flotta regionale per l’enorme lavoro operato per lo spegnimento delle fiamme”.

