Marciapiedi danneggiati e una serie di difficoltà nell’andare in giro nel suo quartiere di Is Mirrionis. Per Marco Girau è ora che la città di Cagliari inverta la rotta e venga incontro alle persone con disabilità.

“Camminare tra i marciapiedi di Cagliari è una vera impresa” scrive sui social il 44enne cagliaritano e tifosissimo rossoblù, che quotidianamente deve vedersela con buche, dislivelli e inciviltà varia. “Chiederò al nuovo Sindaco Massimo Zedda, che ho appoggiato, di occuparsi maggiormente dell’abbattimento delle barriere architettoniche” promette.

Girau suggerisce anche l’avvio nel più breve tempo possibile di una consulta per le persone con disabilità, così da affrontare in maniera diretta le tematiche che possono aiutare Cagliari a diventare una città sempre più a misura di tutti.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it