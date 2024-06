Visita in Ogliastra quest’oggi per l’assessore della Sanità Armando Bartolazzi. L’esponente della Giunta Todde ha visitato l’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei e la Casa della Salute di Tortoli, incontrando i vertici della ASL n. 4 Ogliastra, i dirigenti, il personale del comparto, i sindacati, il sindaco di Lanusei, il presidente del consiglio comunale di Tortoli e il consigliere regionale del territorio Salvatore Corrias.

Dopo l’incontro, l’assessore si è lungamente trattenuto a visitare i reparti, il personale e alcuni pazienti della struttura ogliastrina, accogliendone le istanze e condividendo proposte e soluzioni. “Ho trovato una situazione che malgrado le criticità esistenti, legate soprattutto alla carenza di personale, lascia speranza per una rapida ottimizzazione dei servizi” ha detto Bartolazzi. “Questo può essere realizzato ad esempio includendo il Presidio ospedaliero di Lanusei nella rete formativa delle università di Cagliari e Sassari. Questo contribuirebbe a risolvere almeno in parte la carenza di personale che è all’origine delle criticità esistenti nei vari reparti”.

“Approfitto per fare un plauso al reparto di chirurgia e all’organizzazione delle sale operatorie che da poche ore hanno effettuato un delicato espianto di organi successivamente trapiantati in collaborazione con l’ospedale Brotzu di Cagliari. Questo testimonia la possibilità che una sana collaborazione tra strutture sanitarie diverse che condividono la stessa missione può portare anche in Sardegna risultati di eccellenti”. La visita si è conclusa a Tortoli presso la casa della salute dove l’Assessore si è confrontato in un affollata assemblea con il direttore del distretto sanitario Rubiu e il personale che opera nella struttura.

