Accordo raggiunto tra il Cagliari e il Como per la cessione di Alberto Dossena. Il difensore ora è libero di trattare con la squadra lariana, mentre in caso di fumata bianca al club di Giulini andrebbero 8 milioni più bonus.

Dossena arrivò in rossoblù nell’estate del 2022, subito dopo la retrocessione, ma non trovò subito spazio con il tecnico Liverani. Fu Ranieri a credere in lui dopo il cambio di panchina e da lì il giocatore è divenne un perno della squadra sarda. Ora l’addio è a un passo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it