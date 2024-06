Vigili del fuoco in azione alla periferia di San Vito. Un incendio di sterpaglie è divampato travolgendo un ettaro di macchia mediterranea, con le squadre di terra dei pompieri che hanno collaborato con i forestali e dei volontari, aiutati da un elicottero.

Il rogo è stato domato e il sito messo in sicurezza. Partite le indagini per risalire alle cause e individuare eventuali responsabilità.

