Sono tanti i volti noti dello spettacolo italiano che hanno partecipato ieri sera al white party di Diletta Leotta, in vista del suo matrimonio con Loris Kariu, che verrà celebrato oggi a Vulcano, nelle Isole Eolie.

Gli invitati sono 150. Tra questi non poteva mancare Chiara Ferragni, grande amica della festeggiata, che ha subito immortalato il momento. Per l’occasione l’influencer ha scelto un abito lungo total white – così come voleva il dress code – e un raccolto.

Con lei, la sua spalla Manuele Mameli, suo makeup artist di fiducia da tempi non sospetti. I due si sono presentati insieme alla festa per una serata esclusiva.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it