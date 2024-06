A 5 mesi esatti dalla scomparsa di Gigi Riva ecco la lapide definitiva per il mito. Uno dei due figli di Rombo di Tuono, Mauro, ha postato sui social una foto della tomba del leggendario numero 11 del Cagliari al Cimitero Monumentale di Bonaria.

“La Sardegna mi ha dato affetto e continua a darmene, la gente mi è vicino come se ancora andassi in campo e questa per me è una cosa che non ha prezzo“ la frase riportata sul marmo dove riposa il campione. E poi la foto, con un giovane Gigi Riva che indossa la storica maglia dello Scudetto, in un’immagine iconica della carriera del più grande calciatore italiano di tutti i tempi.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it