A pochi giorni dall’ultimo suicidio nel carcere di Bancali, un detenuto dell’istituto di pena sassarese si è dato fuoco ed ora è ricoverato al Santissima Annunziata.

Il gravissimo fatto è denunciato dal parlamentare dem Silvio Lai.

“Sulla situazione del carcere sassarese ho presentato numerose interrogazioni alle quali il Ministro Nordio ha risposto promettendo interventi che non ci sono mai stati” fa sapere.

L’episodio è avvenuto nell’infermeria e sono rimasti feriti anche gli agenti della polizia penitenziaria che hanno immediatamente soccorso il detenuto.

“Nel mentre il ministro Nordio, anziché occuparsi del suo ministero lo troviamo in tour per i festival che tenta di difendere la sua riforma. Insomma, non è più accettabile che chi ha diretta responsabilità non intervenga davanti all’evidenza di una situazione gravissima che sta portando a continui episodi come quello di ieri”.

