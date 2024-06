“Quando il saggio indica la Luna, c’è chi guarda il dito. È il caso di uno dei principali azionisti di maggioranza della Giunta Solinas, l’ex presidente di Regione Ugo Cappellacci, che oggi sferra un attacco per nulla oggettivo e pretestuoso all’attuale esecutivo regionale in merito ad alcuni disagi della continuità territoriale”.

Così l’assessora dei Trasporti Barbara Manca risponde alle dichiarazioni del senatore di Forza Italia. Spiegando che per assicurare il servizio attuale, con le tempistiche strette, l’esecutivo guidato da Alessandra Todde ha dovuto approvare d’urgenza un bando basato su quello in scadenza.

“È bene ribadire che tutti, dal governo regionale all’Assessorato dei Trasporti, stanno lavorando intensamente da poco più di due mesi per rimediare pazientemente alle voragini create dal centrodestra negli ultimi 5 anni. Se ci troviamo in questa situazione è perché il bando redatto dalla Giunta Solinas non ha tenuto conto di dati e statistiche sui reali flussi di traffico”.

“Nel frattempo, mentre il centrodestra cerca di occupare il dibattito pubblico in modo tutt’altro che costruttivo – aggiunge l’esponente della Giunta Todde – sono stati predisposti 79 nuovi voli dal 6 luglio al 31 agosto, nati per compensare i disastri da loro compiuti. Di fatto l’offerta di voli per i residenti è sempre stata la stessa degli altri passeggeri e noi non avremmo mai tollerato una cosa diversa. Insomma, c’è chi cerca di risolvere i problemi e chi invece è molto più bravo a dimenticare i propri errori“.

“Si tratta di un attacco arbitrario e non privo di inesattezze – conclude l’assessora -. Respingiamo fermamente gli attacchi di Cappellacci e gli suggeriamo di riflettere maggiormente sui 5 anni sprecati dalla maggioranza di centrodestra per assicurare alle cittadine e ai cittadini sardi un regime di continuità territoriale equo, efficiente e conveniente per tutti”.

