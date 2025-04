Bonorva senza medici: il sindaco torna a vestire il camice

Il primo cittadino ha spiegato che l’incarico sarà provvisorio: “Non so come farò a gestire tutto questo ma sono contento di alleviare l'ansia e la preoccupazione dei cittadini”

Bonorva avrà il proprio medico di base, ma la scelta è sorprendente: infatti torna in ambulatorio il sindaco Massimo D’Agostino.

“Ho deciso di assumere l’incarico per la Medicina di Base. Non chiedetemi cosa sia successo e che cosa mi abbia fatto cambiare idea perché non lo so neanche io. So solo che non ci sono medici, che è un momento difficile per il mio Paese e che lo dovevo fare, e basta”.

D’Agostino ha spiegato che l’incarico che prenderà sarà provvisorio, in attesa che venga nominato un nuovo medico di base.

“Non so come farò a gestire tutto questo ma sono contento di alleviare l’ansia e la preoccupazione di quanti mi hanno chiamato in questi giorni” ha spiegato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it