Intervento dei Vigili del fuoco nella serata di oggi, per l’incendio di un’autovettura che transitava sulla strada Statale 195 in direzione Cagliari con a bordo due turisti.

La sala operativa del comando ricevuta la richiesta di soccorso, ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino portuale di Cagliari dove gli operatori hanno spento le fiamme, messo in sicurezza la sede stradale e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dovute ad un possibile corto circuito dell’impianto elettrico del veicolo.

Le fiamme si sono propagate

anche alla vegetazione, una squadra della Compagnia Barracellare di Sarroch ha coadiuvato la squadra VF spegnendo le fiamme che avevano coinvolto sterpaglie e provveduto alla gestione della viabilità stradale.

Nessuna persona coinvolta.

Traffico rallentato sino al termine delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

