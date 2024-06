La Sardegna si appresta a vivere altre giornate sotto un cielo opaco e sotto una cappa di afa nel corso del prossimo weekend.

Come spiegato dal meteorologo Matteo Tidili, la situazione sarà causata dalla polvere proveniente dall’Africa che nasconderà parzialmente il sole: il caldo arriverà a punte sopra i 38°C.

“In arrivo un altro bel carico di polvere sahariana (non è sabbia) e aria calda nella seconda metà di settimana con massimo atteso tra venerdì e sabato quando il cielo tornerà ovunque lattiginoso e la radiazione solare in gran parte assorbita dalla spessa coltre di polvere sospesa in atmosfera. Come accaduto la scorsa settimana, e come accade da sempre, il tutto è ampiamente previsto dalla modellistica previsionale con largo anticipo e le cause sono da ricercare nell’affondo di una goccia fredda verso le coste marocchine (e in successivo movimento verso la penisola iberica e la Francia..) che andrà ad impostare un intenso flusso in quota sud occidentale diretto dal Sahara algerino verso il Mediterraneo centro occidentale e la Sardegna in particolare, come da mappa riferita alle prime ore di sabato”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it