Follia in pieno centro a Cagliari. Nel gruppo social AIC Cagliari, una foto scattata a ridosso del Bastione di Saint Remy ha scatenato l’ira di numerosi utenti. Una Toyota Aygo bianca, infatti, è stata incredibilmente parcheggiata sul marciapiede a ridosso delle scale del monumento.

L’auto è entrata dalla rampa per le persone con disabilità che apre l’accesso alle strisce pedonali, sostando proprio in mezzo al passaggio. Dunque, oltre allo sfregio per il Bastione, anche la noncuranza per chi ha necessità di passare con la carrozzina.

“È un’auto ibrida, può essere sia pedone che macchina” commenta sarcasticamente qualcuno. “Togliere patente subito” dice qualche altro. E ancora: “Maledetto cialtrone”; “Nuovo arredo urbano”. La segnalazione sul gruppo mette però in bella vista anche il numero di targa e per l’incauto automobilista potrebbero essere in arrivo cattive notizie.

