Due mesi e 200 euro di multa. Questa la richiesta ieri in Corte d’Appello a Sassari da parte del pm Paolo Piras per i 22 imputati per il saluto fascista rivolto alla bara del professor Giampiero Todini. Il fatto avvenuto nel 2018 è al suo secondo grado di giudizio e l’accusa conferma le richieste fatte in primo grado, dove invece gli imputati vennero assolti.

Il gesto era avvenuto sul sagrato della chiesa di San Giuseppe, in occasione del funerale del docente, in violazione della legge Scelba. A ottobre è prevista la sentenza in secondo grado.

