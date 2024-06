Vagava smarrito per Cagliari, ma a salvarlo ci hanno pensato i Carabinieri. Lieto fine per un uomo di 100 anni dopo che la Centrale Operativa dei Carabinieri ha ricevuto oggi una segnalazione riguardante un anziano in stato confusionale che vagava nei pressi dei parcheggi in viale Bonaria. La situazione è stata prontamente presa in carico da una pattuglia della Stazione di Cagliari che, giunta sul posto, ha trovato l’anziano visibilmente disorientato e incapace di fornire dettagli utili sulla propria identità o residenza.

I Carabinieri, dimostrando professionalità e sensibilità, hanno accolto l’anziano e, dopo averlo tranquillizzato, hanno avviato le “indagini” per risalire alla sua identità. Grazie ai ricordi del signore e alla collaborazione con gli uffici anagrafe, si è scoperta l’identità dell’uomo: un residente di Ulassai che a settembre compirà l’eccezionale traguardo di 101 anni.

Contattato il Comune di Ulassai, è stato possibile rintracciare il badante del signore, il quale aveva momentaneamente perso di vista il suo assistito. L’uomo è stato riconsegnato sano e salvo a chi poteva continuare a prendersi cura di lui. Alla fine da parte del centenario è arrivato una richiesta da “giovanotto” che non ti aspetti: una bella foto con i militari che l’hanno salvato.

