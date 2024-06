La giunta regionale si è riunita oggi in Consiglio sotto la presidenza della governatrice Alessandra Todde. L’esecutivo ha deliberato di revocare le funzioni dei Direttori generali dell’Amministrazione regionale e ha successivamente nominato i nuovi. Inoltre è stato ufficializzato anche il nuovo direttore generale dell’Aspal, l’agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.

A prendere il posto di Maika Aversano è Luca Mereu, membro della segreteria regionale del Pd come responsabile del lavoro ed ex capo di gabinetto dell’assessora al Lavoro, Virginia Mura, nella Giunta Pigliaru. Nel 2019 Mereu è stato presidente del comitato organizzativo delle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Cagliari, poi vinte da Francesca Ghirra.

Per quanto riguarda gli assessorati, di seguito la lista dei nuovi direttori:

Direzione Generale della Presidenza: Giovanni Deiana

Direzione Generale della Centrale regionale di committenza: Cinzia Lilliu

Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna: Costantino Azzena

Direzione Generale della Protezione Civile: Mauro Merella

Direzione Generale del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale: Gianluca Cocco

Ufficio ENI CBC Bacino del Mediterraneo: Giovanna Medde

Direzione generale dell’innovazione e sicurezza it: Marco Melis

Direzione generale del personale e riforma della Regione: Delfina Spiga

Direzione generale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale: Giorgio Onorato Cicalò

Direzione generale della difesa dell’ambiente: Matteo Muntoni

Direzione generale enti locali e finanze: Sabina Bullitta

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia: Antonio Sanna

Direzione generale della sanità: Luciano Giovanni Oppo

Direzione generale delle Politiche sociali: Francesca Piras

Direzione generale dell’industria: Massimo Carboni

Direzione generale dei lavori pubblici: Piero Teodosio Dau

Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale: Eugenio Annichiarico

Direzione generale dei Servizi finanziari: Marcella Marchioni

Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport: Antonella Giglio

Direzione generale della pubblica istruzione: Paola Zinzula

Direzione generale dei trasporti: Pierandrea Deiana.

Confermate dalla giunta le funzioni di Direttrice generale del turismo, artigianato e commercio a Angela Maria Porcu.

