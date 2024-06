L’estate è appena iniziata e in Sardegna è già emergenza incendi. Gli elicotteri della flotta regionale non sono sufficienti né tantomeno i Canadair di supporto. Così la Regione chiede l’intervento dei Vigili del fuoco.

Ad oggi, sono soltanto 5 i mezzi aerei a disposizione dell’Isola, in seguito alle due gare d’appalto – indette dalla giunta Solinas – andate deserte.

Per questa ragione, la giunta Todde ha deciso di stanziare un ulteriore mezzo milione di euro per avere il supporto dei pompieri nella lotta agli incendi.

“Attualmente le risorse disponibili destinate per l’anno 2024 per l’attuazione dell’accordo di collaborazione con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco per le attività legate alla campagna antincendi sono pari a un milione”, si legge nella relazione al provvedimento approvato ieri in Aula consiliare, per cui ­“si dispone di incrementare di euro 500.000 le risorse disponibili per la convenzione con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nella campagna antincendi, affinché possa fornire un supporto alle strutture regionali schierate nella lotta antincendi, analogo a quello del 2023, anno in cui lo stanziamento finale è stato pari a euro 1.500.000”.

