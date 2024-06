Stanno arrivando alla conclusione le registrazioni della seconda stagione 2024 di Temptation Island. A presenziare c’era anche Maria De Filippi, come ha rivelato il settimanale Chi.

La conduttrice, con la società Fascino, sta producendo il programma a Pula ed ha seguito passo dopo passo tutti i momenti vissuti dai partecipanti del programma.

Quindi si è lasciata andare ad un po’ di relax: Chi ha mostrato una serie di immagini che vedono la De Filippi giocare sulla spiaggia con Tommy, il cane del figlio Gabriele.

“Maria De Filippi è in Sardegna, ma è come se fosse a casa, perché è qui per “Temptation Island” (in prima serata su Canale 5 dal 27 giugno) che è riuscita a chiudere in tempi da record, trovando anche tempo per gli affetti, lo sport e i suoi amatissimi amici a quattro zampe” spiegano dal settimanale.

