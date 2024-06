Presto Tirrenia porterà in tribunale le autorità francesi che hanno bloccato ad Ajaccio la nave Moby Ale 2 in viaggio verso Porto Torres. L’annuncio con una nota.

“Con riferimento alla notizia del sequestro avvenuto ad Ajaiccio questa mattina della Moby Ale 2 diretta a Porto Torres, Tirrenia – Cin ritiene che, come nel caso della nave Maria Grazia Onorato, il Gruppo Siem non abbia agito nel rispetto della legge interrompendo un pubblico servizio che ha provocato un forte disagio ai 650 passeggeri che si trovavano a bordo e che sono stati tempestivamente riprotetti con partenza da Porto Vecchio per Golfo Aranci. Tirrenia Cin si considera parte lesa in questa vicenda e si tutelerà in tutte le sedi opportune, sia in Italia che all’estero, richiedendo il risarcimento dei danni subiti”.

Non è la prima volta che succede. Già nei giorni scorsi si erano verificate le stesse criticità, quando la Moby è rimasta bloccata domenica 9 e martedì 11 giugno per problemi tecnici. Inutili le richieste di intervento della Filt Cgil Sardegna, a nome del segretario Arnaldo Boeddu.

