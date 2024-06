Il Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica è intervenuto questa mattina per la rimozione di un esemplare di Pino schiantato in via Castelli. Dal Comune fanno sapere che “l’intervento si è reso necessario a seguito di un’importante perdita idrica, non proveniente dall’impianto di irrigazione dell’area verde, che ha causato il cedimento della zolla radicale e il successivo schianto dell’alberatura”.

In seguito al sopralluogo effettuato dai tecnici comunali per verificare la stabilità degli alberi dell’area, è stato riscontrato il sollevamento della zolla radicale di un altro esemplare di Pino che, per garantire la pubblica incolumità, è stato abbattuto. Con il supporto del Servizio di Polizia Locale è stata delimitata la zona e ridotta la viabilità dell’area sino alla conclusione dell’intervento.

“Come di consueto, nell’appropriata stagione, il Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica provvederà alle piantumazioni di sostituzione” assicurano i tecnici.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it