La legge Salva Sardegna della Giunta Todde sulla sospensione per 18 mesi della realizzazione di impianti di energie rinnovabili rallenta. Secondo quanto riportato dall’Ansa, i lavori dell’Aula potrebbero addirittura slittare a martedì prossimo.

Lo stop di questa mattina è stato deciso per consentire al testo di essere rivisto nelle commissioni Quarta e Quinta in seduta congiunta, anche alla luce delle circa 170 proposte di emendamento arrivate solo dalle opposizioni che arriveranno tutte alla discussione dell’Aula. I lavori però si stanno allungando.

“Il testo è molto tecnico e su una materia come questa non possiamo permetterci errore” ha spiegato il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus. “Le commissioni stanno studiando gli effetti del testo e degli emendamenti pervenuti dall’Aula e dall’esterno, vogliamo essere certi delle conseguenze della legge, per cui anche a ragione degli emendamenti presentati, un supplemento di istruttoria non può che far bene”.

Da quanto filtra anche da esponenti della stessa Giunta, si ipotizza una pausa di riflessione nel fine settimana e il rinvio dell’esame degli articoli e degli emendamenti a martedì prossimo, 2 luglio.

