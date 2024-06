L’accordo è totale e ormai manca solo l’annuncio. Empoli e Cagliari hanno trovato la quadra per il passaggio in rossoblù del tecnico Davide Nicola e del difensore Sebastiano Luperto. Un pacchetto da circa 4-5 milioni di euro su cui si stanno limando dei dettagli minimi sul contratto del difensore.

Tra domani e sabato potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale da parte dei due club. Luperto sostituirà Alberto Dossena, anche lui in attesa solo di essere annunciato al Como per 8 milioni più bonus. Ai saluti anche Nicolas Viola, pronto a firmare a parametro zero in Serie B con il Pisa.

