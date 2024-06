Il Comune di Cagliari ha bocciato la richiesta di Christian Solinas di ampliare la sua villa. Gli uffici comunali si sono opposti sia per la presenza di alcuni vincoli legati al Parco di Molentargius e sia per il rischio di rumori molesti che i lavori porterebbero alla fauna del vicino stagno.

L’ex presidente della Regione Sardegna, attraverso i suoi legali, ha presentato ricorso contro il provvedimento. La villa è in parte sotto sequestro cautelare, per via dell’inchiesta per una presunta corruzione che vede coinvolto proprio Solinas.

