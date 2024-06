La squadra 9A del Distaccamento di Siniscola è intervenuta nel pomeriggio alle 16:20 circa sulla SS125 in località Capo Comino per un incidente stradale dove una moto per cause in corso di accertamento ha impattato contro un camper che viaggiava in direzione opposta.

Purtroppo per il centauro, un ragazzo di 17 anni di Siniscola, non c’è stato nulla da fare ed è deceduto.

Sul posto in ambulanza medicalizzata del 118, l’elisoccorso e la polizia per i rilievi di rito.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it