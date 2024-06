Notte di paura a Cagliari, dove sono susseguite alcune aggressioni fisiche e minacce nei confronti di persone omosessuali.

Fuori da un locale del lungomare Poetto, il chirurgo Andrea Corona è stato preso a calci e a pugni, e minacciato di morte con un coltello. È stata la stessa vittima a rendere nota la vicenda sui suoi canali social. Ad un altro ragazzo invece sono state lanciate addosso delle uova.

“Mi sembra ridicolo che la gente non abbia altro da fare il sabato sera oltre rovinare la festa agli altri. Pensateci quando dite che ce la cerchiamo o che l’omofobia in Italia non esiste più”.

