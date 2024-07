Come ogni anno, Giorgia Palmas ha deciso di passare le sue vacanze estive in Sardegna. In questo caso a Porto Giunco, una delle splendide spiagge di Villasimius.

Per lei sole e mare assieme al marito Filippo Magnini e alle figlie Sofia e Mia. Gli ultimi post su Instagram la vedono in posa in piscina o al mare, a godersi il relax e la bellezza di uno degli angoli più straordinari dell’isola.

