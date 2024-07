Ennesimo incidente sulla statale 130, all’incrocio tra Decimomannu e San Sperate.

Attorno alle 19,30 di ieri, una donna alla guida di una Nissan Micra proveniente da San Sperate stava attraversando l’incrocio, quando ha impattato con una Bmw che viaggiava in direzione Iglesias.

Lo scontro è stato violentissimo ed entrambi i veicoli sono finiti sul castello con i cartelli stradali. I conducenti delle due auto sono stati trasportati d’urgenza al Brotzu di Cagliari. Non sarebbero in pericolo di vita.

Immediato l’intervento delle ambulanze in arrivo da Decimomannu, Villasor e Decimoputzu. Presenti anche i Carabinieri di Uta per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il traffico ha subito importanti rallentamenti.

Sul posto presente anche la sindaca di Decimomannu, Monica Cadeddu, e il portavoce del Comitato per la sicurezza della statale 130, Ottavio Schirru, che in più di una occasione hanno richiesto l’intervento della Regione per trovare una soluzione.

