Una vera e propria odissea per Elisabetta Gregoraci, che nelle scorse ore è rimasta bloccata all’aeroporto di Olbia per un lungo ritardo nel suo volo aereo.

La showgirl calabrese ha lamentato su Instagram il pessimo comportamento della compagnia aerea che avrebbe dovuto garantire il volo a lei e ad altri passeggeri. Nessuno si sarebbe infatti preoccupato di comunicare il motivo dell’attesa né dare indicazioni sul nuovo orario di partenza.

Presentatasi di prima mattina in aeroporto, la Gregoraci ha dovuto attendere fino a sera per poter partire e tornare a casa. Duro lo sfogo nelle storie Instagram.

“Che vergogna. Devo dire che viaggiare ormai è sempre più complicato. Io sono qui in aeroporto da questa mattina le 10, ormai dovevo essere già a casa da ore e invece sono ancora qui. Ma la cosa grave non è solo l’accumulato ritardo, ma le persone trattate come delle bestie. Come mai? Qui non ci sono stati annunci, nemmeno mezzo avviso. E dulcis in fundo ci fanno imbarcare per poi bloccarci perché devono fare cambio equipaggio improvviso quindi ancora in attesa senza poterci nemmeno sedere e prendere un po’ di acqua! Vi dovreste vergognare”.

