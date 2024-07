Il Cagliari Calcio ha ricevuto 37,1 milioni di euro dai diritti tv della stagione 2023/24. Lo ha reso noto La Gazzetta dello Sport attraverso un documento interno della Lega svelato nelle scorse ore.

Nell’ultimo anno, il totale delle risorse nette distribuibili ai 20 club di Serie A è stato di quasi 1,1 miliardi.

Per la prima volta è stato implementato un nuovo criterio: quello dei minuti giocati dai giovani calciatori, varato nel 2019 ma mai applicato. In questo caso, il Cagliari è una delle società virtuose col coefficiente di 0,7 in una classifica dominata dall’ Atalanta (1,2) e dal Verona (0,9).

