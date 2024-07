Ancora pochi giorni e poi Davide Nicola potrà abbracciare la nuova avventura su una panchina di Serie A, quella del Cagliari. Lo stesso tecnico ha lanciato una piccola frase sui social, un indizio per testimonia il suo arrivo.

“Una nuova avventura con…Amo le sfide # sempre al massimo” ha scritto, lasciando intendere che ormai manchi davvero poco all’inizio di una nuova fase. Una volta risolto il contratto con l’Empoli, lunedì Nicola sarà in Sardegna per firmare un contratto biennale con opzione per un terzo anno a 600 mila euro l’anno (+ bonus).

Intanto, secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, il Cagliari corre sul mercato. Sarebbe in definizione infatti l’acquisizione dell’attaccante Roberto Piccoli e dell’esterno destro Nadir Zortea dall’Atalanta. Entrambi i calciatori dovrebbero passare in rossoblù in prestito con diritto di riscatto.

Ma non solo: il Cagliari sarebbe vicinissimo anche all’esterno sinistro Mattia Felici dal Feralpisalò. Nelle prossime ore contatti tra le due società per chiudere l’affare e permettere al promettente giovane di raggiungere Assemini sin dall’inizio del raduno.

