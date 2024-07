Un operaio è ricoverato in condizioni gravi al Santissima Annunziata di Sassari in seguito ad un tremendo incidente occorso in un cantiere a Aidomaggiore.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo stava lavorando alle operazioni di posa della fibra ottica quando è stato travolto da un autocarro condotto da un collega che non si è avveduto della sua presenza.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dai vigili del fuoco e da una ambulanza del 118: una gamba era infatti rimasta schiacciata sotto il mezzo.

Urgente la corsa al Santissima Annunziata di Sassari in codice rosso con l’ausilio dell’elisoccorso Areus.

