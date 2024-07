Una donna di 73 anni è morta lungo la strada statale 126 all’altezza di Sa Zeppara, Guspini, in seguito ad un incidente mortale. Sono rimaste ferite anche tre persone.

Secondo i primi accertamenti, per cause non ancora accertate, si sono scontrate frontalmente due auto. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118 anche con l’elisoccorso.

I medici hanno tentato di salvare la vita alla donna, ma non c’è stato nulla da fare. I tre feriti sono stati trasportati in diversi ospedali con il codice rosso.

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.

