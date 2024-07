Intorno alle 9.20 i Vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti sulla SP90, non lontano dal bivio per Monti Russu nel territorio di Aglientu, per un tremendo incidente stradale.

Per cause da accertare un furgone ed una utilitaria si sono scontrati frontalmente. Quattro i feriti, due su entrambi i mezzi. La squadra ha dovuto estrarre una donna dall’auto, che è stata successivamente trasferita all’ospedale di Sassari con l’elisoccorso.

Gli altri 3 feriti sono stati trasportati all’ospedale di Olbia con altrettante ambulanze del 118.

Sul posto anche i Carabinieri.

