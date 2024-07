Un Aldo Grasso come al solito pungente ha voluto mandare una stilettata al Premio Strega e i complimenti a Geppi Cucciari, che del concorso ha condotto la diretta televisiva.

Sul Corriere della Sera, il critico televisivo ha notato come si sia abbassata notevolmente la caratura degli scrittori in gara, mentre si è alzata di parecchio l’abilità dei conduttori. In questo caso di Geppi Cucciari, chiamata a rendere più briosa una serata generalmente molto istituzionale.

“Parlo a nome della narrativa italiana (stavo per dire letteratura) e vorrei darvi un consiglio, cari amici narratori e cari organizzatori (plurale sovraesteso) del Premio Strega, che è questo: per la trasmissione della premiazione non scegliete una conduttrice brava e intelligente come Geppi Cucciari. Mi chiederete: per quale motivo? Presto detto: il suo smalto umilia i concorrenti, altro che scrittori! Sembravano dei supplenti in attesa della chiamata per sostituire il collega in ferie”.

